شوقى: امتحانات تجريبية لأولى ثانوى يومى 21 و22 أبريل

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية التعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات تجريبية إلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي، خلال اليومين القادمين.وقال "شوقى"، في منشور عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، إن الامتحانات التجريبية الإلكترونية للصف الأول الثانوي ستُعقد يومي 21 و22 أبريل الجاري، وذلك من الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا، في كل المحافظات.