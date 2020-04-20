الصين تعلن عدم تسجيل أي وفيات جديدة بـ«كورونا»

أعلنت الصين، صباح اليوم الإثنين، عن عدم تسجيل أي وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لليوم الثاني على التوالي، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية".وذكرت السلطات الصينية، في بيان لها اليوم، أن ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 82747 حالة، والوفيات 4632، وذلك بعد تسجيل 12 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.