جامعة جونز هوبكنز: 1997 وفاة جديدة بـ«كورونا» فى أمريكا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1997 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما أفاد موقع " سكاي نيوز عربية".وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أعلنت امس الأحد، عن ارتفاع عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 735 ألف شخص عقب تسجيل ما يقرب من 34 ألف حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الجامعة، في أحدث بيانات لها، أصدرتها على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن إجمالي عدد الإصابات قد بلغ 735 ألفًا و287 حالة، كما تم تسجيل 39 ألفًا و90 حالة وفاة منذ بدء تفشّي المرض.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.