الصين تسجل 12 إصابة جديدة بـ«كورونا» فى عموم البلاد

أعلنت الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في عموم البلاد، وذلك حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية".وسجلت الصين، أمس الأحد، أدنى عدد لحالات الإصابة الجديدة منذ 17 مارس، حيث أفادت لجنة الصحة الوطنية بتسجيل 16 حالة إصابة مؤكدة، بتراجع عن 27 حالة أعلنت في اليوم السابق.وكان من ضمن هذه الحالات تسع حالات لأشخاص جاءوا من الخارج، أما الحالات السبع المتبقية فكانت منقولة محليا بتراجع عن عشر حالات في اليوم السابق.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.