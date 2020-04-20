تعليق جميع الحدائق وغمرها بالمياه بمدينة أسيوط الجديدة

أعلنت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، عن غلق جميع الحدائق والمتنزهات العامة بدء من صباح اليوم الإثنين، حيث تم التنسيق مع إدارة الزراعة لغمر المسطحات الخضراء بالمياه، وذلك لمنع أي تجمعات بها خلال أعياد الربيع.وأكدت "عمار"، في تصريحات لها، أنه تم التنسيق مع شرطة الجهاز وإدارة الأمن بالجهاز لمنع أي تجمعات بالمدينة، وأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق المسطحات الخضراء؛ منعًا للتجمعات بكافة الميادين والمناطق بالمدينة خلال الاحتفالات بأعياد شم النسيم، وكذلك المتابعة من قبل غرفة العمليات بالجهاز.وشددت على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ علي سلامة السادة المواطنين بالمدينة.