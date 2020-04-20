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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

نيكى يهبط 1.04% فى بداية التعامل بطوكيو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:36 ص
جريدة الدستور
وكالات
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هبط مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الإثنين، وتراجع نيكي 1.04 في المئة إلى 19689.85 نقطة في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.68 في المئة إلى 1432.79 نقطة.

وعلي صعيد آخر، قرر مصرف كريدي سويس السويسري العملاق تعويض مديريه وموظفيه بأسهم إضافية بالبنك بعدما تراجعت أسعارها بشكل حاد خلال عملية تصحيح للسوق جراء تفشي فيروس كوروناالمستجد (كوفيد- 19).

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج، نقلًا عن مدونة «انسيدباراديبلاتز» المالية، وصحيفة «زونتاجس تسايتونج» الألمانية التي استشهدت بتقارير سنوية للبنك، أن البنك السويسري بالنسبة لتوزيعات
مكافآته السنوية، غير فترته المحاسبية لسعر السهم إلى أيام التداول الخمسة الأولى المتتالية التي تنتهي في الخامس من مارس، بينما كان في السنوات الماضية يستخدم الأيام العشرة الأخيرة من فبراير.

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