دار الإفتاء: المسلمون جميعًا حزنوا لغلق المساجد فلا داعى للجدل والمزايدة

أكدت دار الإفتاء، أن المسلمون جميعًا حزنوا لغلق المساجد، فقلوبهم تتعلق ببيوت الله، ونفوسهم تشتاق لزيارة رسول الله.وشددت الدار أنه لا داعي للجدل والمزايدة، خاصة في ظل الأزمة التي نمر بها، متابعة: «علينا أن نترك الأمر للمسئولين والمرجعيات العلمية والدينية، فهم أدرى بالصالح العام».كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قال إنه لا مجال على الإطلاق لرفع تعليق إقامة الجمع والجماعات بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، وإنه لا مجال لفتح المساجد خلال الشهر الكريم مراعاة للمصلحة الشرعية المعتبرة، التي تجعل من الحفاظ على النفس البشرية منطلقًا أصيلًا في كل ما تتخذه الوزارة من قرارات.وأضاف «جمعة»، في تصريحاته، أن فكرة إقامة التراويح في المساجد هذا العام غير قائمة لا بمصلين ولا دون مصلين، فالساجد قبل المساجد، ودفع المفسدة وهي احتمال هلاك الأنفس مقدم على مصلحة الذهاب إلى المسجد، وقد جعلت لنا الأرض كلها مسجدًا وطهورًا، ومن كان معتادًا الذهاب إلى المسجد فحبسه العذر المعتبر شرعًا كُتب له ثواب ذهابه إلى المسجد كاملًا غير منقوص، وهو ما ينطبق على العذر القائم في ظروفنا الراهنة.