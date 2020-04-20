رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 أبريل 2020 الموافق 27 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

دار الإفتاء: المسلمون جميعًا حزنوا لغلق المساجد فلا داعى للجدل والمزايدة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:14 ص
جريدة الدستور
أميرة العناني
طباعة
أكدت دار الإفتاء، أن المسلمون جميعًا حزنوا لغلق المساجد، فقلوبهم تتعلق ببيوت الله، ونفوسهم تشتاق لزيارة رسول الله.

وشددت الدار أنه لا داعي للجدل والمزايدة، خاصة في ظل الأزمة التي نمر بها، متابعة: «علينا أن نترك الأمر للمسئولين والمرجعيات العلمية والدينية، فهم أدرى بالصالح العام».

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قال إنه لا مجال على الإطلاق لرفع تعليق إقامة الجمع والجماعات بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، وإنه لا مجال لفتح المساجد خلال الشهر الكريم مراعاة للمصلحة الشرعية المعتبرة، التي تجعل من الحفاظ على النفس البشرية منطلقًا أصيلًا في كل ما تتخذه الوزارة من قرارات.

وأضاف «جمعة»، في تصريحاته، أن فكرة إقامة التراويح في المساجد هذا العام غير قائمة لا بمصلين ولا دون مصلين، فالساجد قبل المساجد، ودفع المفسدة وهي احتمال هلاك الأنفس مقدم على مصلحة الذهاب إلى المسجد، وقد جعلت لنا الأرض كلها مسجدًا وطهورًا، ومن كان معتادًا الذهاب إلى المسجد فحبسه العذر المعتبر شرعًا كُتب له ثواب ذهابه إلى المسجد كاملًا غير منقوص، وهو ما ينطبق على العذر القائم في ظروفنا الراهنة.

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار فى كندا لـ13 قتيلًا

أسعار الدولار فى البنوك اليوم الأحد 19 - 4 - 2020

مقتل 10 أشخاص فى إطلاق نار عشوائى بكندا

«الصحة»: 15 وفاة.. و112 إصابة جديدة بـ«كورونا»

الصور

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

الأكثر قراءة

متحدث الوزراء: لا مفر من استمرار الحظر فى رمضان

ترامب: سيموت 60 ألف أمريكى بسبب كورونا

أول رد من أهلي جدة على خسارة «الأهلي» قضية السعيد في «فيفا»

الجيزة: غلق شارع الهرم كليا.. وتحويلات مرورية بديلة

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

«روّاد حتى في النميمة».. تعرّف على صحافة «يُحكى أن» المصرية

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

«الغد» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة.. تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20 إبريل 2020 في مدن ومحافظات مصر

«سامح» يصنع فوانيس رمضان فرحة للأطفال وسط أزمة كورونا

السمنة تزيد معدلات الوفيات في حال الإصابة بـ«كورونا»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
ذكرياتى مع يوسف إدريس من إلهام فيلم «لا وقت للحب»
مؤمن المحمدي
نقطة فى بحر
ماجد حبته
الهروب من مواجهة كورونا!
د. محمد أحمد داود
تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا
المزيد

الثقافة

غدًا.. سناء صليحة تقدم قراءة لـ«الزائر» عبر قناة الأعلى للثقافة

الإثنين.. حفل لهانى شاكر على قناة وزارة الثقافة بيوتيوب

بمناسبة يومه العالمى.. إسهامات «قصور الثقافة» فى حفظ التراث

«في ذكرى وفاته الـ27».. مفاجأة فى حياة صاحب «شخصية مصر»