قافلة غذائية بأسعار مخفضة لمواطنى الوادى الجديد

أعلن حزب مستقبل وطن، أمس الأحد، برئاسة ورعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب، تنفيذ قافلة غذائية لطرح السلع بأسعار مخفضة لمواطني الوادي الجديد، بإشراف ورئاسة النائب جمال آدم، عضو مجلس النواب، وأمين الحزب في الوادي الجديد، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.وأكد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، الأمين العام المساعد للحزب بمحافظة الوادي الجديد، أن القافلة مساندة للدولة والمواطن لرفع الأعباء عن كاهله بمحاربة غلاء الأسعار وجشع بعض التجار، ومنع الأسواق العشوائية والتجمعات، تفعيلا للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لعبور محنة فيروس كورونا.وأضاف عبدالقادر أن القافلة الغذائية توفر جميع السلع بأسعار مخفضة بداية من الثلاثاء المقبل، ولمدة أسبوع حيث تجوب القافلة قرى المحافظة بدء من مركز باريس ثم مدينة الخارجة يليها بلاط، ومنها إلى الداخلة وتختتم القافلة جولاتها بمدينة الفرافرة.وأكد عبدالقادر، أن القافلة تقدم السلعة بسعر التكلفة، حيث تتحمل أمانة الحزب تكلفة نقلها وتوفير بدل إعاشة وإقامة للقائمين على العمل من سائقين وعمال ومساعدين سائقين.وأشار إلى أن القافلة تأتى ضمن مبادرة "رمضان كريم" التي يطلقها الحزب لتوفير السلع الغذائية بسعر التكلفة بالتعاون مع مديرية التموين بالمحافظة.وأوضح عبد القادر أن القافلة توفر جميع المواد الغذائية، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن والأسماك بكافة أنواعها، والتي سيتم عرضها بأسعار تناسب الظروف الحالية للمواطن، موضحًا أن القافلة تأتى إيمانا من الحزب برئاسة النائب جمال آدم، أمين الحزب بالوادي الجديد، بأهمية الدور المجتمعي الذى يقدمه لمساعدة الدولة في محاربة الغلاء وجشع التجار، بالإضافة إلى حجم الاستفادة القصوى التي تعود بالخير على المواطن، حيث يولى الحزب اهتمامًا بالغًا بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.