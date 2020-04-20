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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار فى كندا لـ13 قتيلًا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:56 ص
جريدة الدستور
منة سالم
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أعلنت مصادر في الشرطة الكندية عن ارتفاع عدد قتلى حادث إطلاق النارالعشوائي في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين إلى 13 قتيلًا، حسبما أفادت "قناة الحرة".

وأقدم رجل يبلغ 51 عامًا على قتل 10 أشخاص على الأقل بينهم رجل شرطة، خلال إطلاق نار عشوائي في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، في منطقة نوفا سكوتيا الريفية في كندا، وفق الشرطة الفيدرالية الكندية التي أعلنت العثور في وقت لاحق على المشتبه بارتكابه الجرائم ميتًا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال المتحدث باسم الشرطة كريس ويذر خلال مؤتمر صحفي: «لا توجد لدينا حصيلة نهائية للضحايا»، مضيفًا: «هناك أكثر من 10 قتلى، من المؤكد أن الحصيلة ستكون أكثر من 10، أكثر بكم؟ لا أعرف».

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