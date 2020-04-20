ترامب: حققنا تقدمًا ولدينا فائض من أجهزة التنفس

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده حققت تقدمًا مذهلًا في محاربة فيروس "كورونا" المستجد، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لديها فائض من الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي لاستيعاب مرضى الفيروس.وقال ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأمريكية، إن الولايات المتحدة هي أكبر جهة في العالم تنتج مسحات اختبارات كورونا.وأضاف أن بلاده تسعى لزيادة إنتاج مسحات اختبارات كورونا بنحو 20 مليون مسحة شهريا، كما عرض على الصحفيين الأدوات المستخدمة لعمل المسحات.