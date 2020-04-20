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ترامب: سيموت 60 ألف أمريكى بسبب كورونا

عالم

ترامب: حققنا تقدمًا ولدينا فائض من أجهزة التنفس

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:34 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده حققت تقدمًا مذهلًا في محاربة فيروس "كورونا" المستجد، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لديها فائض من الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي لاستيعاب مرضى الفيروس.

وقال ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأمريكية، إن الولايات المتحدة هي أكبر جهة في العالم تنتج مسحات اختبارات كورونا.

وأضاف أن بلاده تسعى لزيادة إنتاج مسحات اختبارات كورونا بنحو 20 مليون مسحة شهريا، كما عرض على الصحفيين الأدوات المستخدمة لعمل المسحات.

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