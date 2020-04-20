رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 أبريل 2020 الموافق 27 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رغم كورونا.. شوارع «سنهوت» تتجمل بزينة رمضان (صور)

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:34 ص
جريدة الدستور
رضوي عبدالغني
طباعة
تجملت شوارع قرية سنهوت، التابعة لمركز منيا القمح، في محافظة الشرقية، بزينة رمضان، والتي تعد من طقوس المصريين كل عام بمناسبة الشهر الفضيل، حيث تزينت القرية بالبهجة والفرحة التي تحمل السعادة أن رمضان قادم بالخير والتفاؤل.

وعلق مجموعة من شباب القرية زينة رمضان الملونة في شوارع، داعين الله بقدوم رمضان بالخير وسط الظروف التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكد شباب "سنهوت" أنهم أخذوا كافة الإجراءات الاحترازية، ووقفوا بعيدا عن بعض، واتخذوا أدوات التعقيم كإجراء احترازي لمواجهة أي ضرر.

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد مصابى كورونا فى العراق لـ1539

أسعار الدولار فى البنوك اليوم الأحد 19 - 4 - 2020

متحدث الوزراء: لا مفر من استمرار الحظر فى رمضان

تفاصيل توفير نظام للتقييم الإلكترونى لإنجاز الترقى عبر الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020

الصور

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

الأكثر قراءة

متحدث الوزراء: لا مفر من استمرار الحظر فى رمضان

ترامب: سيموت 60 ألف أمريكى بسبب كورونا

أول رد من أهلي جدة على خسارة «الأهلي» قضية السعيد في «فيفا»

الجيزة: غلق شارع الهرم كليا.. وتحويلات مرورية بديلة

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

«روّاد حتى في النميمة».. تعرّف على صحافة «يُحكى أن» المصرية

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

«الغد» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة.. تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20 إبريل 2020 في مدن ومحافظات مصر

«سامح» يصنع فوانيس رمضان فرحة للأطفال وسط أزمة كورونا

السمنة تزيد معدلات الوفيات في حال الإصابة بـ«كورونا»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
ذكرياتى مع يوسف إدريس من إلهام فيلم «لا وقت للحب»
مؤمن المحمدي
نقطة فى بحر
ماجد حبته
الهروب من مواجهة كورونا!
د. محمد أحمد داود
تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا
المزيد

الثقافة

غدًا.. سناء صليحة تقدم قراءة لـ«الزائر» عبر قناة الأعلى للثقافة

الإثنين.. حفل لهانى شاكر على قناة وزارة الثقافة بيوتيوب

بمناسبة يومه العالمى.. إسهامات «قصور الثقافة» فى حفظ التراث

«في ذكرى وفاته الـ27».. مفاجأة فى حياة صاحب «شخصية مصر»