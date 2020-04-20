رغم كورونا.. شوارع «سنهوت» تتجمل بزينة رمضان (صور)

تجملت شوارع قرية سنهوت، التابعة لمركز منيا القمح، في محافظة الشرقية، بزينة رمضان، والتي تعد من طقوس المصريين كل عام بمناسبة الشهر الفضيل، حيث تزينت القرية بالبهجة والفرحة التي تحمل السعادة أن رمضان قادم بالخير والتفاؤل.وعلق مجموعة من شباب القرية زينة رمضان الملونة في شوارع، داعين الله بقدوم رمضان بالخير وسط الظروف التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.وأكد شباب "سنهوت" أنهم أخذوا كافة الإجراءات الاحترازية، ووقفوا بعيدا عن بعض، واتخذوا أدوات التعقيم كإجراء احترازي لمواجهة أي ضرر.