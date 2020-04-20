«اتصالات النواب» تعاود نشاطها بمناقشة قانون المعاملات الإلكترونية.. غدًا

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، إن اللجنة ستجتمع غدا الثلاثاء، بعد تعليق الجلسات، بسبب فيرس كورونا المستجد، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بخطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام المالي الجديد 2020-2021.وأكد "بدوي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن اللجنة تتابع، عن كثب، عملية صرف المنح الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة تفشي فيرس "كورونا"، من خلال منافذ البريد وطرق السلامة وحماية المواطنين المستفيدين من هذه الخدمات، وآليات تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل قطاع الاتصالات خلال الفترة الماضية.وقال رئيس اللجنة إنه سيتم أيضا بدء مناقشة جميع طلبات الإحاطة الخاصة باللجنة والواردة بسبب بعض الموضوعات المتعلقة بقطاع الاتصالات، مع استعجال بدء مناقشة المسودة الأولية لقانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، في ظل الحاجة العاجلة لصدور هذا القانون بسبب انتشار فيرس كورونا، وتطبيق التباعد الاجتماعي واستخدام الوسائل الإلكترونية للتيسير على المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية.