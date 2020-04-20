ترامب: إيران لا تعلن الأعداد الحقيقية لضحايا «كورونا»

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، مجددا، إيران بعدم الشفافية في التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد.وقال ترامب، خلال لقائه اليومي بالصحفيين، حسبما أفاد موقع "العربية"، إن إيران لا تظهر حقيقة الأمر فيما يتعلق بالأعداد الحقيقية لإصابات ووفيات فيروس "كورونا" المستجد في بلادهم.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.