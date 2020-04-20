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ترامب: سيموت 60 ألف أمريكى بسبب كورونا

عالم

ترامب: سيموت 60 ألف أمريكى بسبب كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:21 ص
جريدة الدستور
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أكد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إن منحنى إصابات كورونا بدأ يقل فى الوقت الذى يقل فيه عدد الوفيات فى نيويورك، وسياتل ونيو أوريلنز، في الوقت ذاته توقع أن يموت جراء انتشار الفيروس فى الولايات المتحدة حوالى 60 ألف وفاة.

وأضاف "ترامب"، فى المؤتمر اليومى حول جهود مواجهة كورونا، أنه لم يسمع أحد بشئ من هذا القبيل منذ 100 عام، مشيدًا بالشعب الأمريكى الذى التزم بالإجراءات التى وصفها بالـ"صارمة".

وتابع: "إن الناس عندما يقولون إنهم يريدون الخروج، فهم تعلموا الدرس مثل التباعد الاجتماعى والنظافة وغيرها من الإجراءات التى تحافظ على حياتهم، وبعض الولايات يمكن فيها حدوث ذلك".

واستطرد: "بعض الولايات لم تخلق لبقاء الناس داخل بيوتهم، ولكن بات عليهم أن يفعلوا ذلك، وإذا نظرتم إلى ما فعلته فرنسا وإيطاليا وغيرها، كانت خطوات صعبة، ولم أحد يسمع بفكرة غلق البلاد من قبل، ولو لم نكن فعلنا ذلك، لمات الآلاف من الناس"، لافتًا إلى أن إجراءات إغلاق البلاد والحدود وحظر السفر، كانت سليمة وفى وقتها وبدونها لكان مات الملايين.


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