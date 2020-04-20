الحاسبات: 50 % تراجع مبيعات أجهزة الكمبيوتر خلال الربع الأول

كشف المهندس خالد إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، عضو شعبة الحاسبات الآلية أن، مبيعات أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها شهدت تراجع بنسبة 50 % خلال الربع الأول للعام الجاري بسبب مواجهة تفشي فيرس كورونا والذي أدى إلى تقليل ساعات العمل بالمحال التجارية إلى النصف.وقال إبراهيم، في تصريحات لـ "الدستور" إن، هناك نحو 5 الاف محل علي مستوى الجمهورية يعملون في هذا المجال بإجمالي نحو نصف مليون عامل يستفيد من هذه الصناعة، مطالبًا الدولة بضرورة مساندة النسبة المتضررة منهم خلال الفترة الحالية.وأضاف عضو شعبة الحاسبات أن، غلق المحال التجارية يوميًا بعد الساعة الخامسة مساء بالاضافة الي الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت أثر على إجمالي مبيعات السوق حيث استغنت أصحاب المحال عن نحو نصف العمالة بالوردية المسائية ما أدى إلى تراجع القوة الشرائية بسبب مخاوف المواطنين من انتشار فيرس كورونا وتأثيره علي ميزانيات الأسرة.وقال إبراهيم إن، اجمالي مبيعات أجهزة الكمبيوتر في مصر سنويًا بلغت نحو 5.6 مليار جنيه خلال العام الماضي بنحو 1.1 مليون جهاز، ما يهدد صناعة أجهزة الكمبيوتر خلال النصف الأول للعام الجاري بعد أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلي أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساندتها ضمن خطة البنك المركزي لضخ 100 مليار بالسوق لمواجهة الأزمة الحالية.