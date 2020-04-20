خطة محافظة الدقهلية لغلق الكورنيش فى «شم النسيم»

أنهت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الدقهلية، مساء أمس الأحد، استعدادتها لتنفيذ قرار وزارة الداخلية بشان إغلاق طريق كورنيش النيل، اليوم الإثنين، خلال شم النسيم وتوفير مسارات بديلة وعدم السماح لانتطار السيارات بدءًا من فترة حظر التجوال فى تمام الثامنة من مساء أمس الأحد حتى صباح الثلاثاء، حيث سيتم رفع أية سيارة مخالفة لهذا القرار.وسيتم غلق المشاية السفلية بمدينة المنصورة تمامًا أمام حركة المرور المركبات بأنواعها والسيارات وكذا المواطنين جميعهم من دوران خلف المحافظة مارًا بشارع الجمهورية ومنزل المشاية السفلية حتى نهايتها أسفل كوبرى الجامعة العلوى.كما سيتم تحويل بعض الاتجاهات بمدينه المنصورة حيث سيتم تحويل القادمين من خلف المحافظة إلى شارع المختلط وتحويل شارع الجمهورية من الهابى لاند إلى كوبرى طلخا لمدة يوم واحد فقط "يوم شم النسيم" وغلق جميع الاتجاهات والفتحات والمنازل المؤدية للمشاية السفلية بكافة صورها من دوران مدخل الجمهورية إلى منزل قصر الثقافة ومنزل راندوبلو ومنزل فيلا غيث ومنزل أبو طوق ومنزل المستشفى العام ومنزل فندق مارشال ومنزل منطقة الفيلات ومنزل كلية الطب ومنزل البارون ومنزل النساجون الشرقيون.كما سيتم منع نزول المواطنين إلى جميع المنتزهات والحدائق وكورنيش النيل بكافة المراكز والأ قسام على مستوى المحافظة، كما تم غلق مدينة جمصة أمام الزائرين ومنع نزول الشواطئ وسيتم ضبط من يخالف التعليمات الخاصة بهذا الشأن، مناشدين جميع المواطنين من أبناء المحافظة مساعدة رجال الشرطة فى أداء واجبهم وعدم النزول من المنازل إلا للضرورة القصوى فقط فى ضوء الحرص على الصحة العامة لأهالى المحافظة.