مستقبل وطن ينظم قافلة غذائية لأهالى الوادى الجديد

أعلن حزب مستقبل وطن بالوادى الجديد، عن تنفيذ قافلة غذائية لطرح السلع بأسعار مخفضة لمواطني المحافظة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.وأكد النائب تامر عبدالقادر عضو مجلس النواب والأمين العام المساعد للحزب بمحافظة الوادي الجديد أن، القافلة تأتي لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين ومحاربة غلاء الأسعار وجشع بعض التجار، ومنع الأسواق العشوائية، والتجمعات تفعيلًا للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لعبور محنة فيروس كورونا.وأضاف عبدالقادر أن، القافلة الغذائية توفر جميع السلع بأسعار مخفضة بدءًا من الثلاثاء المقبل، ولمدة أسبوع حيث تجوب القافلة قرى المحافظة بدءًا من مركز باريس ثم مدينة الخارجة يليها بلاط ومنها إلي الداخلة وتختتم القافلة جولاتها بمدينة الفرافرة.وأكد أن، القافلة تقدم السلعة بسعر التكلفة، وأن القافلة تأتي ضمن مبادرة رمضان كريم التي يطلقها الحزب لتوفير السلع الغذائية بسعر التكلفة بالتعاون مع مديرية التموين بالمحافظة.وأوضح أن، القافلة توفر جميع المواد الغذائية بالإضافة إلى اللحوم والدواجن والأسماك بكافة أنواعها، والتي سيتم عرضها بأسعار تتناسب والظروف الحالية للمواطن.