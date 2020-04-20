وفاة مصمم شخصيات «توم وجيرى» عن عمر يناهز 95 عامًا

توفى جين ديتش، مصمم شخصيات الكارتون الشهير والمحبب لدي الكثير من الأطفال «توم وجيري»، والحائز على جائزة أوسكار، عن عمر يناهز 95 عامًا، في شقته في براج العاصمة التشيكية.وتوفي الرسام الحائز على جائزة الأوسكار ليلة الخميس في شقته في براج، وقال صديقه التشيكي بيتر هيمل، لوكالة أسوشيتد برس إنه مات «بشكل غير متوقع»، فلم يكن يعاني من مرض ما، وفقًا لما نشره موقع «ديلي ميل» البريطاني.وأخرج «جين»، الذي كان اسمه الكامل يوجين ميريل ديتش، 13 حلقة من كارتون الأطفال المحبوب توم وجيري وبعضها من سلسلة بوباي، واستطاع أن يفوز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير في عام 1960.وأخذ المشجعون إلى تويتر لمشاركة التعازي والتعبير عن مقدار عمله بالنسبة لهم، وقال أحدهم: «يسعدني جدًا أن يحصل جين ديتش أخيرًا على الاهتمام الذي يستحقه، كان أكثر بكثير من سمعة توم وجيري التي بناها، سيفتقد إلى الأبد».