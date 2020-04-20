الاتحاد الأوروبى يحذر من الاعتماد الطبى على الصين والهند

حذرت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، فيرا جوروفا، الاتحاد الأوروبي من "الاعتماد الطبي" على الصين والهند، فيما يتعلق باللوازم الطبية.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت جوروفا، في تصريحات تلفزيونية: "هذه الأزمة كشفت اعتمادنا الطبي على الصين والهند فيما يتعلق باللوازم الطبية".وأضافت المفوضة الأوروبية المكلفة بملف احترام القيم والشفافية في أوروبا: "إنه أمر يجعلنا في وضع ضعيف وعلينا أن نقوم بتغيير جذري في هذا الإطار".وتابعت جوروفا: "سنعيد النظر في سلاسل الإمداد.. وسنحاول تنويعها وإنتاج أكبر عدد ممكن من اللوازم في أوروبا.. إنه درس كبير تعلمناه".وذكرت أن، المفوضية الأوروبية ستعد خطة استراتيجية للتصدي لهذه المسألة بحلول نهاية الشهر الحالي وستقدمها إلى البرلمان الأوروبي وقادة الدول الأعضاء في الاتحاد.وأضافت المسؤولة: "ستكون الخطة مرتبطة بالموازنة الجديدة للاتحاد الأوروبي (من عام 2021 وحتى العام 2027). إن لم نتفق سريعا على الموازنة الجديدة سنواجه مشاكل كبيرة في إيجاد المال للتعافي".وتعتمد كثير من دول الاتحاد الأوروبي على الصين في إمدادها بالكمامات الواقية والفحوص وغيرها من المواد الطبية في فترة تفشي الفيروس.