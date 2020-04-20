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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«جهاز ملوى الجديدة» يكشف الموقف التنفيذى لمشروع «جنة» للإسكان الفاخر

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:12 ص
جريدة الدستور
علا العلاف
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أعلن محمد أحمد الدكروري، رئيس جهاز مدينتي الفشن وملوي الجديدة، البدء في صب أعمال الخرسانة المسلحة لأسقف الدور الثالث علوي بعمارات جنة للإسكان الفاخر.

وأضاف أنه يحرى تنفيذ عدد ٣٤ عمارة، أرضي و٧ أدوار متكرر، بواقع ١٠٨٨ وحدة سكنية، مؤكدًا بأنه قد تم الانتهاء من أعمال الخرسانة المسلحة لبعض أسقف الدور الثانى علوي، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ أعمدة الدور الثالث علوى.

وشدد على جميع الشركات بضرورة تكثيف العمالة وزياده معدلات التنفيذ لنهو الأعمال طبقًا للبرنامج الزمني المحدد بجانب اتخاذ الشركات كافة الاحتياطات اللازمة لوقاية جميع العاملين بالمواقع المختلفة للحد من انتشار فيروس كورونا طبقًا لتعليمات السلطة المختصة.

أوضح رئيس جهاز مدينتي الفشن وملوي الجديدة، أنه يجرى متابعة كافة أعمال المشروعات الجاري تنفيذها مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية جميع العاملين بالمواقع المختلفة، واستكمالًا لمسيرة تنفيذ الأعمال بالمرحلة الأولى من مدينة ملوى الجديدة.

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