اليابان تحجز أكثر من 200 ألف غرفة فندقية لمرضى كورونا

أعلنت الحكومة اليابانية، أنها وافقت على توفير 210 ألف غرفة فندقية لإيواء بعض الذين يعانون من عدوى فيروس كورونا المستجد.وقال وزير الانتعاش الاقتصادي الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، المسؤول أيضًا عن مكافحة فيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، إن حكومة البلاد وافقت على توفير هذه الغرف الفندقية، لإيواء الذين يعانون من هذا المرض بأعراض خفيفة أو بدون أعراض، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.وتم تسجيل 11519 إصابة مؤكدة بالفيروس في اليابان، بما في ذلك 712 شخصًا من الركاب السابقين وطاقم سفينة Diamond Princess، التي ظلت في الحجر الصحي لأكثر من شهر ونصف الشهر في ميناء يوكوهاما.وأكبر عدد من الإصابات في طوكيو - 3082 حالة، وبلغ مجموع الوفيات بسبب المرض، حتى الآن في اليابان 251 حالة.