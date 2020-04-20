47 قتيلًا فى هجمات نفذتها عصابات بشمال نيجيريا

قُتل 47 شخصًا في هجمات شنتها عصابات مسلحة على قرى عدة في ولاية كاتسينا بشمال نيجيريا، حسب ما أعلنت الرئاسة والشرطة.وقال المتحدث باسم شرطة الولاية، إن رجالًا على دراجات نارية نفذوا هجمات منظمة ومتزامنة على ثلاث تجمعات في كاتسينا، ما أسفر عن مقتل 47 من السكان، حسبمًا أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.ودان الرئيس النيجيري محمد بوخاري، في بيان، هجمات قطّاع الطرق.