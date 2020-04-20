خبير فى «الصحة العالمية»: لقاح «كورونا» قد لا يظهر أبدًا

حذر البروفيسور ديفيد نابارو، أستاذ في مجال الصحة العالمية بالكلية الإمبراطورية للعلوم والتكنولوجيا والطب في لندن، والعضو في البعثة الطبية المخصصة بجائحة فيروس كورونا في منظمة الصحة العالمية، من انسياق العالم وراء ظهور لقاح ضد الفيروس.وقال "نابارو"، حسبما أفادت صحيفة "أوبزيرفر" البريطانية: "ليس بالضرورة أن يتكلل العمل على تطوير لقاح آمن وفعال ضد كل فيروس بالنجاح، لقاح ضد كورونا قد لن يظهر أبدًا وبعض الفيروسات معقدة للغاية عندما يتعلق الأمر بتطوير اللقاح، لذا ينبغي علينا في المستقبل المنظور، إيجاد سبل للتعامل مع هذا الفيروس كتهديد مستمر".وشدد على أن التعايش مع الفيروس سيصبح "واقعا طبيعيا جديدا بالنسبة للجميع"، وأضاف: "هذا يعني أنه يجب عزل الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات المرض وكذلك المخالطين لهم، ويجب حماية كبار السن، إضافة إلى ذلك يجب توفير البنية التحتية الصحية اللازمة للتعامل مع الحالات المصابة".