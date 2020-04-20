حسام داغر يشارك بمسلسلين إذاعيين فى رمضان

يسجل الفنان حسام داغر حاليا حلقات المسلسل الإذاعي "مكرونة بشاميل"، وذلك مع الفنانة "ويزو"، حيث كشف عن تفاصيل المسلسل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".وقال حسام داغر: "المسلسل الإذاعى مكرونة بشاميل تأليف أحمد درويش، إخراج إيهاب منير، وإنتاج إنتروميديا هبة الهوارى، وبطولتي مع ويزو العسل ويذاع على راديو مصر88.7".وتابع: "استنوني مع النجم أحمد حلمي وهنا الزاهد في مسلسل إذاعي لف وارجع تاني، تأليف مجدى الكدش، وإخراج علاء خلف، ويذاع على راديو ميجا إف إم، شكر خاص للمخرج علي مصيلحي ورمضان كريم وكل عام وأنتم بخير".يذكر أن حسام داغر يشارك في بطولة مسلسل "النهاية" الذي يقوم ببطولته النجم يوسف الشريف ويعرض في السباق الرمضاني المقبل.