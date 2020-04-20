أحداث مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 26.. الطلقة الثالثة لـ «نور» (فيديو)

أحداث مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 26



أما شخصية آش التي تقدمها الفنانة هاجر احمد فحدث صراع بينها وبين والدها مرة أخري وهي الشخصية التي يقدمها الفنان نبيل نور الدين وذلك بعدما طلبت منه أن يقوم بتشغيلها معه في شركته بقسم الميكانيكا حتي تحقق طموحاتها وهو ما قوبل بالرفض تماما.



متابعة احداث مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 26

أما اسماء جلال بشخصيتها في المسلسل فرفضت أن تعطي ثائر الباص وورد الخاص بصفحة جروب الرجال بعد أن وافق على الانضمام للفكرة.



وحقق المسلسل في الفترة الأخيرة نجاحا كبيرا بحلقاته بينما أثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وهو العمل الذي يقوم بتاليفه مجموعة من ورشة الكتابة وهو من إخراج مصطفي ابو سيف.





قصة المسلسل

العمل تدور أحداثه حول اربع فتيات وتطور حالتهن العاطفية والرومانسية، متناولا علاقاتهن العاطفية، وحياتهن الخاصة وعائلتهن وأحلامهن وطموحاتهن، يعد الجزء الرابع من المسلسل، امتدادًا للأجزاء الثلاثة الأولى، وعرض المسلسل في الجزء الأول منه في عام 2012.



مسلسل حكايات بنات الجزء 4 الحلقة 26 من إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون المشترك مع شركة «تي فيجن» للمنتج طارق الجنايني، حيث تم التعاقد على تقديم جزءين جديدين من العمل بعد تحقيق الأجزاء السابقة نجاحا جيدا مع الجمهور، وهو من تأليف ماريان هانى ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقى وإخراج مصطفى أبو سيف وبطولة ميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وهاجر أحمد وأسماء جلال وأحمد كرارة وحازم إيهاب وخالد منصور وليلى حسين ومحمد ابراهيم يسرى وعدد آخرين من الفنانين الشباب.





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شهد مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 26 الحلقة السادسة والعشرين اليوم الاثنين 20-4-2020 تطورا كبيرا في الدراما الخاصة بالابطال هاجر احمد وميرنا نور الدين واسماء جلال وهند عبد الحليم.حيث كشفت الحلقة عن الطلقة الثالثة لنور الشخصية التي تقدمها الفنانة ميرنا نور الدين من زوجها بعد أن شك فيها مرة أخري عن مقابلتها لثائر مدرب التمثيل الذي طلب منها إلا تقابله.وشهد مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 26 أيضا مساعدة جايدة لوالدها وهي شخصية الفنان والإعلامي عمر زهران في مشروع المأكولات وذلك عن طريق قيامها باستخدام صفحات السوشيال ميديا في إقبال الشباب على المطعم.