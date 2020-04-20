«جهاز 6 أكتوبر»: غمر الحدائق بالمياه للتأكيد من منع استغلالها فى «شم النسيم»

أصدر المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، توجيهات بغمر الحدائق العامة بالمياه لمواجهة التجمعات غدًا الإثنين في أعياد شم النسيم لمنع تجمع المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.ونبه رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، على رؤساء الأحياء وإدارة الأمن والزراعة والنظافة والأجهزة التنفيذية بمنع تجمعات المواطنين بالحدائق والمنتزهات العامة بنطاق الأحياء قبل شم النسيم، مؤكدًا على تشكيل غرفة عمليات وفرق عمل من القيادات التنفيذية لمتابعة الإجراءات التي جرى اتخاذها حفاظًا على صحة المواطنين.وأوضح«الشربيني»، إن إدارات الجهاز تقوم باتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري، من أعمال تعقيم وتطهير وقائي للمنشآت الحكومية والميادين والمدارس والشوارع للحد من انتشار فيروس كورونا.