«المركزى للإحصاء»: المدارس الخاصة تجذب 2.3 مليون طالب سنويًا

تزايدت خلال السنوات القليلة الماضية استثمارات القطاع الخاص فى التعليم، بعدما أخذت أعداد المدارس الخاصة ترتفع بمختلف المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية، ليبلغ عددها 8.1 ألف مدرسة تضم 70.2 ألف فصل، وذلك خلال العام الدراسى الماضى 2018-2019.ووفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد طلاب المدارس الخاصة بلغ 2.332 مليون طالب موزعين على 70.2 ألف فصل، غالبيتهم بمرحلة التعليم الابتدائى بعدد 1.1 مليون طالب، يليهم المرحلة الإعدادية بعدد 375.4 ألف طالب، ثم ما قبل الابتدائى بعدد 351.3 ألف طالب.ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن استثمارات القطاع الخاص امتدت لمعظم مراحل التعليم، إذ تركز أكبر عدد لمدارس القطاع الخاص بمرحلة التعليم قبل الإبتدائي بعدد 2.5 ألف مدرسة يليها مدارس الإبتدائي 2.2 ألف مدرسة، بينما لم تسجل مدارس خاصة بالتعليم المجتمعي والزراعي.