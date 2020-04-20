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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء»: 177% زيادة في وحدات الإسكان خلال 3 سنوات معظمها اقتصادية

الإثنين 20/أبريل/2020 - 04:40 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان المنفذه بواسطة القطاع العام والخاص إلى مستويات قياسية، حيث تضاعف عدد الوحدات السكنية المنفذه خلال العام المالي الماضي 2018-2019 حوالي 881.2 ألف وحدة سكنية بتكلفة استثمارية قدرها 103.4 مليار جنيه مقابل 326.2 ألف وحدة سكنية بتكلفة 106.8 مليار جنيه خلال العام السابق عليه، بينما كان عدد الوحدات قد بلغ 317.1 ألف وحدة عام 2016-2017، بزيادة بلغت نسبتها 177% في عدد الوحدات السكنية المنفذه خلال السنوات الثلاثي الماضية.

وأوضح جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن وحدات الإسكان الاقتصادي استحوذت على النصيب الأكبر من وحدات الإسكان الاجتماعي بعدد 751.5 ألف وحدة اقتصادية، يليها وحدات إسكان متوسط بعدد 87.9 ألف وحدة، ثم وحدات فوق المتوسط 32.9 ألف وحدة، بينما كان أقلهم وحدات فاخرة عددها 8.7 ألف وحدة.

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