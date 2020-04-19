«الإحصاء»: طفرة فى معدلات تنفيذ المشروعات القومية خلال 3 سنوات

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر حققت طفرة فى معدلات تنفيذ عدد من المشروعات القومية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، إذ سجلت مؤخرًا اكتشافات البترول والغاز الطبيعى مستويات قياسية، إلى جانب ارتفاع معدلات تنفيذ مشروعات الزراعة والاستزراع السمكى خلال تلك الفترة.ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن إجمالى عدد اكتشافات البترول الخام بلغت 111 خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، بعد أن سجلت ارتفاعات مطردة من 29 اكتشافا عام 2017 لـ 34 عام 2018 وصولًا إلى 48 اكتشافا عام 2019، كما ارتفع عدد اكتشافات الغاز الطبيعى مسجلًا 45 اكتشافا خلال تلك الفترة نفسها.وكشف تقرير الإحصاء، عن أن مشروعات الاستزراع السمكى دفعت إنتاج مصر من الأسماك للارتفاع إلى حدود 1.9 مليون طن خلال عام 2018-2019 مقابل 1.8 مليون طن خلال العام السابق عليه بزيادة بلغت نسبتها 6.1%، إذ ساهمت المزارع السمكية بالنصيب الأكبر من الإنتاج السمكى بقيمة 1.5 مليون طن، يليها البحيرات بـ194.8 ألف طن، ثم المياه البحرية بـ 1104.6 ألف طن.كما ساهم مشروع استزراع المليون ونصف فدان فى زيادة المساحات المنزرعة بشكل كبير، إذ تخطت الـ 9 ملايين فدان لأول مرة مسجله 9.193 مليون فدان خلال عام 2018-2019 مقابل 9.132 مليون فدان خلال العام السابق عليه بينما كانت المساحة المنزرعة قبل المشروع تبلغ 8.916 مليون فدان بزيادة قاربت الـ 300 ألف فدان خلال تلك الفترة، كما تطورت مساحة الأراضى المستصلحة من 38.5 ألف فدان لـ 59.2 ألف فدان.