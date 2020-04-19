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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماذا تخفي؟.. دولة أردوغان تحجب مواقع إخبارية سعودية وإماراتية

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:44 م
أردوغان
أردوغان
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حجبت السلطات التركية اليوم الأحد، مواقع إخبارية سعودية وإماراتية في خطوة تعلن عن المزيد من الانتهاكات التي ينتهجها النظام التركي ضد الصحافة والصحفيين.

وجاء في مقدمة المواقع المحجوبة وكالتي الأنباء السعودية والإماراتية، بالإضافة إلى صحيفتي البيان والاتحاد الإماراتيتين وصحيفتي الرياض وعكاظ السعوديتين وصحيفة إندبندنت تركية - النسخة التركية من صحيفة الإندبندنت الإنجليزية وموقعي قناتي العربية وسكاي نيوز الإخباريتين، ليصل إجمالي المواقع العربية المحظورة إلى 12 موقعا اخباريا.

وجاءت قرارات الحظر غير مستندة لأسباب قانونية واضحة في ظل حالة من التعتيم التركي الكامل على أسباب الحظر، فيما يتخوف العاملون بمكاتب تلك المطبوعات في تركيا من قيام مجهولين بالتعرض لهم بإيعاز من دولة أردوغان مثلما تعرض صحفيو المعارضة في أوقات سابقة للتنكيل بهم وتعريض حياتهم للخطر وتهديدات القتل من قبل مجموعات مجهولة مدفوعة من السلطات التركية للإيعاز بأن الانتهاكات التي تعرضوا لها بمعزل عن القرار السياسي التركي.

وكان تقرير للجنة حماية الصحفيين، قد كشف أن تركيا من البلدان الأكثر قمعًا للصحفيين، إذ سجنت 47 صحفيًا فى 2019، ويشير صحفيو المعارضة أن النظام التركي ينال منهم من خلال تهم جاهزة وسط انتقادات دولية متصاعدة.

وفي هذا الإطار قالت صحيفة سوزجو التركية في نهاية ديسمبر من عام 2019 إن محكمة أصدرت أحكاما بالسجن على سبعة صحفيين وموظفين آخرين في الصحيفة المعارضة بتهمة مساعدة شبكة تقول أنقرة إنها العقل المدبر وراء محاولة انقلاب عام 2016. كما أغلقت السلطات التركية 5 وكالات أنباء و62 صحيفة و19 مجلة و34 إذاعة راديو و29 قناة تليفزيونية و29 دار نشر وتوزيع بموجب مراسيم حالة الطوارئ عقب محاولة الانقلاب على أردوغان، كما ألغت السلطات التركية 620 بطاقة صحفية و34 بطاقة صحفية برلمانية وجوازات سفر بعض الصحفيين.

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