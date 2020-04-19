صابر الرباعي: ملتزم بالعزل المنزلي وممنوع الزيارات

علق الفنان صابر الرباعي على مشاركته في أوبريت "أنت أقوى" قائلًا: "شاركت بلا تردد من غير ليه لكون الوضع إنساني ويتطلب ذلك؛ ويجب أن أقوم بدوري بكل ود وحب تجاه محنة تضرب الانسانية".وأضاف في مداخلة عبر "سكايب" من العاصمة التونسية على برنامج "القاهرة الآن" المُذاع على فضائية "العربية الحدث" تقديم الإعلامية لميس الحديدي: "التكنولوجيا سهلت إتمام إخراج الأوبريت في هذه الصورة" كاشفًا أن عمليتي التسجيل والتصوير تمت في منزله".وتابع الرباعي قائلًا: "في ظل الظروف الحالية لا بد أن يكون للفن رسالة تبث الأمل في الناس بأي طريقة" مشيرًا إلى أن الحدث فرض نفسه.وحول العزل الصحي قال الرباعي: "الحمد لله أوضاعنا في تونس أفضل حالًا في الأيام الأخيرة وشهدنا تراجع في عدد الإصابات وتراجع في عدد الوفيات" مشيرًا إلى أنه يعول على وعي الشعب التونسي لتجاوز محنة التفشي السريع للفيروس، مشيرًا أنه لا يغادر منزله وسط أسرته ويمنع الزيارات ويبقى على تواصل مع أخوته وأصدقائه عبر الهاتف.