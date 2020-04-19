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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الفدان في ساعة ونصف.. «الزراعة» تعدل «كومباين» لحصاد وجمع القمح

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:40 م
حصاد وجمع القمح
حصاد وجمع القمح
عبدالناصرمحمد
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أعلن الدكتور عادل الأشقر،رئيس قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن الانتهاء من إجراء تعديل جوهري في ماكينة "الكومباين"، لتقوم لأول مرة في مصر بكافة عمليات حصاد محصول القمح، من دراس وتقطيع القش إلى تبن وتجميعه إلى كومة في نفس الوقت، في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة، بالتيسير على المزارع الصغير، ورفع العبء عن كاهله.

وأوضح الأشقر، في بيان، أن الماكينة تسهل على المزارع عملية إخلاء أرضه مباشرة والتجهيز لزراعة المحصول التالي خلال ساعة ونصف على الأكثر للفدان الواحد، لافتا إلى أن ذلك يساهم في خفض تكاليف الإنتاج وتقليل الفاقد من المحصول خلال الحصاد، فضلا عن زيادة الإيرادات للمزارع الصغير.

وأكد رئيس قطاع الزراعة الآلية، إلى أن ذلك التعديل تم بالتعاون مع معهد بحوث الهندسة الزراعية ومشروع النظام المستدام، والذي يترأسه الدكتور عصام واصف، حيث تم إجراء تعديل جوهري على "الكومباين الهندي" بعرض تشغيل 2 متر بإدخال "شوبر" لتقطيع القش و"تنك" يعمل هيدروليكيا لكي يقوم بعملية الحصاد والدراس والتذرية في وقت واحد (حبوب+تبن) خصوصا للمساحات الصغيرة.

وتابع، أنه تم إجراء التعديل مبدأيا بإحدى الماكينات بورشة السنبلاوين التابعة للقطاع، تمهيدا لتعميم التجرية على باقي "الكومبينات الهندي" بالقطاع على مستوى الجمهورية.

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