«الوزراء» عن غلق الشواطئ وفتح الأسواق: هناك فرق بين الاحتفال وأكل العيش

وأردف: "إحنا موظفين حكومة بناخد مرتبات، أما ههم يحصلون على قوتهم مما يبيعونه يوميا، ونعمل على تقليل الكثافات، وجعل حد أقصى للمتواجدين، بعض الأسواق نضطر لمنعها وهي التي يختلط فيها الإنسان والحيوان"، مؤكدا منع أتوبيسات الرحلات من السير على الطرق واعتبارا مخالفة.









علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على المقارنة بين منع التجمعات والازدحام على الشواطئ مع التساهل معها في الأسواق، موضحا أن أي تجمعات تعد ظواهر سلبية ويجب مواجهتها بحسم، لكن هناك فرق بين من يحتفل وبين من يسعى لكسب قوت يومه.وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي": "من يحتفل بيعمل شيئ من قبيل الرفاهية البحتة، لن تتأثر حياته لو قعد في بيته، في المقابل الأسواق سواء في القرى أو المدن بالقطع ظاهرة سلبية وبيئة خصبة لنقل فيروس كورونا، لكن هؤلاء يحصلون على قوت يومهم".