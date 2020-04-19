مصطفى كامل يتفاجئ بسرقة أغنية «حلوة البنات» من ألبومه الجديد

فوجئ النجم مصطفى كامل بسرقة وتسريب أغنية "حلوة البنات" من ألبومه الجديد الذي انتهى من تسجيل كل أغانيه، لذلك قرر طرحها خلال ساعات على يوتيوب احتفالًا بعيد شم النسيم، وهي من كلماته وألحان حسين محمود وتوزيع اسلام ساسو وانتاج نجله فتحي مصطفى كامل.وتقول كلمات الاغنية "حلوة البنات سكر نبات، لكن حبيبة قلبي أحلى من ده كله، ولا بشوات ولا خواجات، بنت البلد حبي وحب العمر كله".وكان من المقرر أن يطرح مصطفى كامل الألبوم خلال عيد الفطر المقبل ولكن انتشار فيروس كورونا وسوء وضع البلد منعه من طرحه.