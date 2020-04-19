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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تداعيات كورونا والتعامل معها.. ندوة لـ«صناعة رجال الأعمال» الأربعاء

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:28 م
محمد يوسف
محمد يوسف
أسماء إبراهيم
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تعقد لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، ندوة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، الأربعاء المقبل، برئاسة المهندس مجد المنزلاوي، رئيس اللجنة، تهدف لتبادل الرؤية حول تداعيات جائحة كورونا، وكيفية التعامل معها، بحضور دكتور مهندس أحمد فكري عبد الوهاب، رئيس المجلس الاستشاري لعميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

يحضر الندوة محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الجمعية واللجنة.

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