الكنيسة تحيي ذكرى «فانوس الأنبا بولا»

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في مثل هذا اليوم، ذكرى رحيل الراهب القمص فانوس الأنبا بولا، والذي رحل عن العالم 19 أبريل 2016، والذي يعتبر من قديسي الكنيسة المعاصرين.ولد الراهب فانوس الأنبا بولا في 5 أبريل 1929 في قرية دفش بمركز سمالوط محافظة المنيا، وقصد باب الرهبنة عام 1944 قبل أن يسيم بعام 1947، حيث صار راهبا في سن الثامنة عشر من حياته.ومنذ أن نال درجة الكهنوت عقب الرهبنة بعام 1951، ثم رتبة القمصية عام 1960، لم يبتعد عن المذبح وصلوات القداس الإلهي حتى بعدما أصيب بخشونة شديدة في قدميه، تسببت في أن يتنقل علي كرسي متحرك في آخر 10 سنوات من حياته.كان يصلي القداسات رغم ظروفه الصحية الصعبة خاصة في وجود أبنائه الروحيين، ومنهم أساقفة في الكنيسة ومنهم الأنبا دانيال رئيس الدير والأنبا يسطس أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا بطرس الأسقف العام والأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي والأنبا يوسف أسقف بوليفيا والأنبا أغاثون أسقف البرازيل، بالإضافة إلى الأنبا أنطونيوس مطران القدس حينما كان راهبا.