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محمد العسيري

فن

يسرا عن تصوير «خيانة عهد»: «دي بيوت مفتوحة».. وقطع الأرزاق صعب

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:18 م
يسرا
يسرا
حسين الجندي
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عبرت الفنانة يسرها عن سعادتها بمسلسلها "خيانة عهد" وعودتها في موسم رمضان 2020، أيضا بحجم النجوم المشاركة في العمل، كونهم أحدثوا ثقلا كبيرا للرواية، مؤكدة أن كل فنان منهم أدى دوره ومنح الزخم لشخصيات الرواية المقتبس منها المسلسل.

وأعربت يسرا في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الأن" المذاع على فضائية "العربية الحدث" من تقديم الإعلامية لميس الحديدي، عن سعادتها بالمشاركة في عمل من إخراج سامح عبد العزيز، قائلة: "أنا سعيدة جدًا، ده أول تعاون بينا، أنا صحيح عارفه كل شغله وإن له مذاق خاص لكن هذه المرة النكهة مختلفة وغير عادية، لأني اشتغلت معاه ودي حاجة تانية وإحساسه مختلف ومخرج يعرف إزاي يدلع الفنان".

وحول كواليس تصوير المسلسل في ظل أزمة كورونا قالت يسرا: "لا زلت مستمرة في التصوير وقللنا فريق العمل ولدينا طاقم طبي متواجد أثناء التصوير، بالإضافة إلى إستخدام كافة المعقمات والمطهرات والحظر فرصة مهمة للمكوث في المنزل ولا أخرج فيه إلا للتصوير فقط".

وتابعت في ردها على انتقادات استمرار تصوير المسلسلات: "الفن صناعة لازم تكمل وبيوت مفتوحة لا سيما أننا مقبلين على موسم شهر رمضان المعظم، قطع الأرزاق ده شيئ صعب جدًا".

واختتمت: "المسلسل سوف يستكمل تصويره في أثناء شهر رمضان لأن التصوير بدأ متأخرًا".

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