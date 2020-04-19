«الأوقاف»: راقدون في تركيا وقطر يزايدون على غلق المساجد في مصر

وأردف رئيس القطاع الديني بالأوقاف: "لا يمكن أن تفتح المساجد إلا بزوال العلة، من يرقدون في تركيا وقطر، يزايدون على مصر مساجدهم مغلقة والمراكز في أوروبا مغلقة".





قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالأوقاف، إن من أراد تعجيل فتح المساجد عليه الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، والجلوس في المنزل، ضمن إجراءاتها الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "من أراد أن يعجل بأداء العمرة عليه أن يلتزم، عندما تنتهي العلة سنكون فرحين بفتح المساجد".