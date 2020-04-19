«المسماري»: وثقنا جرائم ميليشيات الوفاق وسنرسلها لمجلس الأمن

قال الناطق باسم القيادة العامة للجبش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الأحد، إننا وثقنا جرائم القتل والخطف والسرقة والتدمير التى ارتكبتها ميليشيات حكومة الوفاق، في صبراتة وصرمان وسوف نرسلها إلى مجلس الأمن الدولي.وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده في بنغازي حول آخر المستجدات الميدانية، أن استهداف ترهونة تم لدورها في مواجهة المخطط التركي، لافتًا إلى أن الهجوم على ترهونة كانت تعد له تركيا منذ أشهر.وتابع أن العدوان على ترهونة تم بآلاف المقاتلين الإرهابيين وأعدادًا كبيرة من الطائرات المسيرة، مضيفا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استفاد من الهدنة لنقل إرهابيين ومعدات إلى ليبيا.وأشار إلى أن إحباط الهجوم الجوي وإسقاط عدد كبير من الطائرات المسيرة أفشل بشكل كبير الهجوم على ترهونة المجاهدة، موجهًا تحية كبيرة لرجال ونساء وأطفال في ترهونة الذين صمدوا أمام العدوان.ونوه المسماري قائلًا إنه يوم الجمعة نفذت مجموعة طائرات تركية محاكاة لعملية تدمير أهداف في ليبيا، شملت طائرات إف 16 وطائرات تزود بالوقود.وقال إن قوات الجيش الوطني حققت تقدمات تكتيكية كبيرة في محاور عين زارة وصلاح الدين وأبوسليم، مؤكدًا أنه تم صباح اليوم إسقاط طائرة في الوشكة تختلف عن الطائرات التركية المتعارف عليها، لم يتم تحديد تبعيتها بعد.وأشار إلى أن حكومة السراج تمول مجموعات إرهابية في الجنوب الغربي تم رصدها من قبل سرايا الاستطلاع، معلنًا إسقاط 5 طائرات تركية مسيرة يوم الخميس كانت تمهد للهجوم على ترهونة.وأكد الناطق باسم الجيش الليبي، أن سرايا استطلاع الجيش ترصد تحركات للمجموعات الإرهابية على الحدود مع تشاد، وتحركات أخرى لجماعات متطرفة في منطقة غدوة، مشددًا على أن هذه المجاميع الإرهابية في الجنوب مدعومة من حكومة الوفاق برعاية تركية.