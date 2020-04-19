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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

السودان يتعهد بعالجة قصور توفير السلع خلال الحظر الشامل

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:08 م
فيصل محمد صالح،
فيصل محمد صالح،
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قال وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، إن الحكومة ستعمل على معالجة القصور بشأن توفير الخبز والغاز والوقود خلال فترة الحظر الشامل، الذي بدأ أمس لمدة 21 يومًا، في إطار خطط مواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وعزا صالح - في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد، عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية - عدم توفر الخبز بالكميات الكافية للمواطنين إلى عدم توفر الدقيق نتيجة لتوقف بعض المطاحن، لافتًا إلى أن تلك المشكلة ستحل غدًا.

وأكد أن قرارات صارمة ستصدر اعتبارًا من الغد بشأن ازدحام السيارات أمام محطات الوقود، موضحًا أنه سيتم تزويد السيارات التي تحمل أذونات أثناء فترة الحظر بالوقود من المحطات المخصصة لذلك، ولن يسمح للسيارات الخاصة والأجرة بالتزود بالوقود، بهدف تقليل الحركة خلال ساعات فك الحظر.

وناشد وزير الإعلام السوداني، المواطنين حصر حركتهم داخل الأحياء، مطالبًا الجهات المختصة بتوصيل الاحتياجات الضرورية للمواطنين وتزويد المتاجر بكل المواد التنموينية، لافتًا إلى الاستجابة الكبيرة من المساجد في عدم إقامة الصلاة والاكتفاء فقط برفع الآذان، مشددًا على أن هذا الأمر واجب ديني وصحي على الجميع الالتزام به.

وقال الناطق باسم مجلس الوزراء السوداني، إن خيار الحظر ليس خيارنا، ولكننا اضطررنا لذلك، وأخذنا العبر من تجارب الدول الأخرى، لافتًا إلى أن نسبة الإصابة بالمرض في أفريقيا أقل من بقية القارات، ولكن التقارير الدولية تشير إلى ارتفاعه خلال المرحلة المقبلة نتيجة لضعف النظام الصحي في أفريقيا، والسودان ليس بمعزل عن هذا الأمر، ونظامه الصحي ضعيف وغير قادر على الصمود أمام إصابات جديدة.

وأوضح أن التقرير الخاص بالوضع الوبائي في السودان اليوم لم يناقش خلال اجتماع لجنة الطوارئ الصحية، نتيجة بعض المشاكل الفنية، وستستمع اللجنة في اجتماعها غدًا لتقرير حول الأوضاع الصحية يشمل اليومين معًا.

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