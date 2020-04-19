الخارجية تعلق على فيديو المصريين في مراكز الإيواء بالكويت

علق أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على فيديو وجود المصريين في مراكز إيواء بدولة الكويت، بانتظار إجلائهم، قائلًا إن هناك إدراك لكل من تقطعت بهم السبل في الخارج، وهناك تواصل مع السلطات الكويتية.ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن الكويت من أكثر الدول التي تم تسيير رحلات إليها، حيث تم تسيير 6 رحلات لإعادة المصريين منها في إطار العلاقات المتميزة التاريخية.وأضاف: "كثير من الموجودين في مراكز الإيواء من مخالفي الإقامات خلال سنوات عديدة، وسيتم إعادتهم تدريجيا خلال المرحلة المقبلة، وستكون الألولوية للأطفال والنساء البالغ عددهم 270 فرد".وأكد أن الجانب الكويتي وفر الخدمات والإعاشة للمواطنين الذين توافدوا على مراكز الإيواء.