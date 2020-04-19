تفاصيل خطة «العبور» لمنع تجمعات المواطنين في شم النسيم

وجه المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، الإدارات المختصة بالجهاز ورؤساء الأحياء بالتنبيه بغلق المسطحات الخضراء ومنع التجمعات خاصه بأعياد الربيع، بدء من مساء اليوم الأحد، على أن تستمر حتي نهاية الأسبوع، حفاظا على سلامة المواطنين.وشدد أحمد، في تصريحات صحفية، على تكثيف الحملات الاحترازية للتطهير والتعقيم بالمدينة، من مجمعات خدمية وشوارع رئيسة ودخلية ومتنزهات عامة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه تم الدفع بعربات التعقيم المتحركة وأطقم التطهير المحمولة.وأضاف، أنه يتم اتخاد كافة الإجراءات الاحتزاية للعاملين بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، وتعقيم محطات مياه الشرب والصرف الصحي.