حظك اليوم.. برج الحوت الإثنين 20 أبريل 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحوت ليوم الإثنين الموافق 20 أبريل 2020، والتي جاءت كالتالي:





مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن عملية شراء أو بيع استثمار تحت تأثير القمر الجديد من بيت المال، ويخيّم على الجو مناخ جميل من التفاهم، وترتاح وتخطط لمشروع جديد.





عاطفيًا: تنقشع بعض الغيوم الداكنة التي استفزّت المواقف ودفعت إلى الخلاف بينك وبين الشريك وتكون الأيام المقبلة واحة رجاء.





صحيًا: أحذرك من الإفراط في الاتكال على قوتك وطاقتك وأنصحك أن تعرف قدرتك على الاحتمال، فلا تتجاوزها.



