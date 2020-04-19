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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدير مستشفى النجيلة للعزل يوزع ورود على مرضى كورونا (صور)

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:53 م
الدكتور محمد على
الدكتور محمد على
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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وزع الدكتور محمد على مدير مستشفي النجيلة المخصصة للعزل باقات ورود علي مرضى كورونا والطاقم الطبى بمناسبة شم النسيم لرفع الروح المعنوية لهم.

وتفقد مساء اليوم الأحد، مرضي فيروس كورونا المعزولين للعلاج بالمستشفى، للاطمئنان عليهم، كما التقى الطاقم الطبي بالمستشفى وتحدث معهم احتفاء بأعياد شم النسيم.

وقال مدير المستشفي إن توزيع الورود تخفيفا علي المرضي ورفع الروح المعنوية للطاقم الطبى، ومشاركتهم أعياد شم النسيم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
الدكتور محمد على
الدكتور محمد على
الدكتور محمد على
الدكتور محمد على
الدكتور محمد على
الدكتور محمد على
الدكتور محمد على
الدكتور محمد على

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