إيقاف تشغيل آبار المياه لمنع التجمعات بالوادي الجديد غدا

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد إيقاف تشغيل آبار المياه غداََ الاثنين وحتى صباح بعد غد الثلاثاء، حفاظاََ على سلامة المواطنين ومنع التجمعات بالمناطق المجاورة لهذه الآبار.وأكد الزملوط على غلق كافة الأماكن العامة من ساحات وحدائق عامة والتعامل الحاسم من الجهات الأمنية مع هذه التجمعات على مستوى المحافظة، بناء على القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، كما وجه بمرور لجان من الجهات الأمنية ورؤساء القرى ومسئولي الري للتأكد من عدم تشغيل الآبار والالتزام بالقرار.