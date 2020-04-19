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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إيقاف تشغيل آبار المياه لمنع التجمعات بالوادي الجديد غدا

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:52 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
محمد علي مهدي
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قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد إيقاف تشغيل آبار المياه غداََ الاثنين وحتى صباح بعد غد الثلاثاء، حفاظاََ على سلامة المواطنين ومنع التجمعات بالمناطق المجاورة لهذه الآبار.

وأكد الزملوط على غلق كافة الأماكن العامة من ساحات وحدائق عامة والتعامل الحاسم من الجهات الأمنية مع هذه التجمعات على مستوى المحافظة، بناء على القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، كما وجه بمرور لجان من الجهات الأمنية ورؤساء القرى ومسئولي الري للتأكد من عدم تشغيل الآبار والالتزام بالقرار.

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