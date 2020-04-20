حظك اليوم.. برج القوس الإثنين 20 أبريل 2020
الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:13 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج القوس ليوم الإثنين الموافق 20أبريل 2020، والتي جاءت كالتالي:
مهنيًا: يتيح أمامك هذا اليوم فرصة جديدة لإيجاد الحلول ويفتح ابوابًا كانت مغلقة أو يزيل عقبات حالت دون تقدّمك.
عاطفيًا: لن ينقصك الاهتمام ولا الرعاية ولا العطف، بل قد تعاني حالات الغيرة والتملّك بسبب الاهتمام الشديد بأمر الحبيب.
صحيًا: لن تشهد استقرارًا صحيًا بل مستويات مختلفة تراوح بين العلو والهبوط.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.