باسكال مشعلاني وإيساف يواصلان تصوير «فرصة نرجع»

تواصل الفنانة باسكال مشعلاني والفنان إيساف تصوير كليب "فرصة نرجع"، والمقرر طرحه قريبًا.كليب "فرصة نرجع"، كلمات الشاعر رمضان محمد، ألحان أحمد البرازيلي، توزيع موسيقي مو الشاعر، إشراف فني أحمد حسني، وإخراج هنا حافظ.يذكر أن الكليب تم تصويره بين مصر ولبنان، وشارك من خلاله عدد غفير من نجوم مصر والوطن العربي.