«فوضت أمري» لـ محمد محي تقترب من المليون الثاني

وصل النجم محمد محي بأغنيته الجديدة "فوضت أمرى" وهي من ألبومه الجديد "بتاع زمان"، إلى مليون ونصف المليون مشاهدة في غضون أسبوعين، مقتربًا من الوصول للمليون الثاني.اغنية "فوضت أمري" من كلمات أشرف امين، ألحان محمد محيى، توزيع محمد العشى، وهى من إنتاج ميوزيك ريكوردز، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".يذكر أن محمد محيي كان قد طرح أغنيته الأولى الشهر الماضى وهي بعنوان "سهرانين" من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيي، وتوزيع محمد العشي.