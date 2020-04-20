حظك اليوم.. برج الأسد الاثنين 20 أبريل 2020
الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:16 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الأسد ليوم الإثنين الموافق 20 أبريل 2020، والتي جاءت كالتالي:
مهنيًا: يعدك هذا اليوم بنجاح كبير ومميز جدًا إذا عملت من ضمن فريق متآلف ومتجانس يحمل الأهداف نفسها تقريبًا.
عاطفيًا: تجنّب بدء علاقة أو القيام بخطوات جديدة على هذا الصعيد اليوم إذا أردت لها أن تنجح، وتمهمل بعض الشيء وفكر جيدًا.
صحيًا: قد تتعرّض اليوم لارتفاع في ضغط الدم بسبب تناولك نوعًا من الطعام ممنوع عليك.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.