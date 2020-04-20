حظك اليوم.. برج الأسد الاثنين 20 أبريل 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الأسد ليوم الإثنين الموافق 20 أبريل 2020، والتي جاءت كالتالي:





مهنيًا: يعدك هذا اليوم بنجاح كبير ومميز جدًا إذا عملت من ضمن فريق متآلف ومتجانس يحمل الأهداف نفسها تقريبًا.





عاطفيًا: تجنّب بدء علاقة أو القيام بخطوات جديدة على هذا الصعيد اليوم إذا أردت لها أن تنجح، وتمهمل بعض الشيء وفكر جيدًا.





صحيًا: قد تتعرّض اليوم لارتفاع في ضغط الدم بسبب تناولك نوعًا من الطعام ممنوع عليك.



