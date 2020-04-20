حظك اليوم.. برج الجوزاء الإثنين 20 أبريل 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجوزاء ليوم الإثنين الموافق 20 أبريل 2020، والتي جاءت كالتالي:





مهنيًا: تنكب على شؤونك الشخصية واهتماماتك وعلاقاتك الخاصة، وربما تهمل الشأن المهن بعض الشيء لكن من دون أن تنساه نهائيًا.





عاطفيًا: تتصرّف بانفعال شديد لكنك لن تعرّض حياتك العاطفية للخطر أو لإثارة الغيرة، ولا سيما أن التجارب السابقة علمتك الكثير.





صحيًا: تناقش بعض المواضيع بطباع حادة وتنفّر منك المحيطين بك وتضطرب صحيًا.



